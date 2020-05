Regno Unito, epidemia e lockdown mandano a picco vendite dettaglio

(Teleborsa) -, mese in cui il commercio ha registrato il, a causa delimposto dall'epidemia diSecondo l'Office for National Statistics, leespresse in volume, ossia in base alla quantità di merce acquistata, segnano unarispetto al -5,8 del mese precedente, facendosi registra undal -5,2% di marzo (-5,1% il dato preliminare). Le stime dierano per unLe, che escludono i carburanti, sonodopo il -3,8% rivisto del mese precedente ed a fronte di undal mercato., il dato core ha segnato unrispetto al -4,2% rivisto precedente e al