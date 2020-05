Patuanelli: 7 miliardi per Industria 4.0

Fca

(Teleborsa) - Il piano. Ad annunciarlo è stato il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto ai microfoni di Sky Tg24. "Abbiamoper una misura che dovrà diventare strutturale nella prossima legge di bilancio".: "È un passo in avanti con una cifra di 750 miliardi. Va dato atto al presidente del Consiglio di avere combattuto per questo risultato. Festeggeremo quando sarà un risultato definito e definitivo con contorni chiari.". Patuanelli pensa però già a come andranno usate le risorse: "Dobbiamo occuparci di come vogliamo spendere i soldi con un'analisi chiara delle fragilità dei nostri sistemi produttivi che negli anni sono rimasti molto paralizzati".. Su: "Credo che sia un'operazione di sistema in cui lo Stato presta una garanzia, tra l'altro onerosa e con condizioni stringenti, al più grande. Il tema della sede lo ritengo non dirimente. Dobbiamo puntare ad essere attrattivi per gli investimenti che arrivano dall'estero". E sulle misure a sostegno del comparto automobilistico, un "settore strategico per il Paese" per il Ministro Patuanelli: ", è un percorso ineludibile". E ha aggiunto: "Credo che si debba pensare a rafforzare incentivazione all'auto elettrica e a un intervento per lo stock di auto invendute e prodotte. È un ragionamento che va fatto in questa direzione".Il Ministro si è espresso, infine, anche sul caso Jabil : "Èche bloccano tutti i licenziamenti anche quelli avviati prima del Covid". E ha offerto un aggiornamento della situazione della trattativa: "Non ci sono novità, la trattativa è in stallo e siamo in attesa di un colloquio importante. Siamo in grado di attivare strumenti per facilitare lamacome quello che si è visto finora".