Serie A, Cts non fa sconti: "Quarantena resta di due settimane"

(Teleborsa) - Dopo il lungo stop forzato, lascalda i motori ma lasi annuncia inNessuna modifica al sistema di quarantena precauzionale per i calciatori. In vista della ripresa, il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) fa chiarezza e spazza il campo da possibili equivoci, smentendo l'indiscrezione su una possibile riduzione delleimposto ai"È comparsa sulla stampa nazionale - si legge nella nota - la notizia che il Cts avrebbe concordato con le autorità sportive, prime tra tutte la FIGC e la Lega Calcio, non solo le procedure e i protocolli per la riapertura del campionato, ma anche la riduzione del possibile periodo quarantenale a cui sottoporre calciatori e personale della squadra risultati positivi al test diagnostico per la presenza del virus SARS-CoV-2 o i loro contatti più stretti, ipotizzando unadi quarantena precauzionale,universalmente riconosciute".Ipotesi che il Comitato toglie dal tavolo nel ribadire che "a quanto rappresentato in ogni sede, per ogni tipologia di attività e per ogni tipo di soggetto, relativamente alla ripresa di tali attività, nel pieno rispetto delle norme vigenti e dell'evidenza scientifica che tali norme hanno