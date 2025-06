Iran, Trump: "decido in 15 giorni, si può negoziare"

(Teleborsa) - Iltemporeggia su un eventuale attacco all'Iran e sembra aprire la porta a nuovi negoziati con Teheran.Al momento, dunque, sembrerebbe rinviata la decisione di dare il via libera ad un intervento militare, riservandosi di prendere una decisione nel giro di 15 giorni, nella convinzione che la viasia non solo ancora percorribile ma anche l'unica per evitare di trascinare l'America nell'ennesimo conflitto dagli esiti incerti.deciderà se attaccare o meno l'Iran nelle prossime due settimane", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, smentendo le indiscrezioni che davano un attacco degli Stati Uniti imminente, nelle prossime 24-48 ore. Ma avvertendo anche come a Teheran basterebbero appena due settimane per produrre la bomba atomica.Qualche ora prima lo stesso presidente aveva respinto quanto sostenuto in un articolo del Wall Street Journal, secondo il quale il presidente avrebbe giài piani per un intervento militare. "Non sa nulla delle mie idee riguardo all'Iran".Altroche l'attacco americano non dovrebbe essere imminente arriva dalla conferma della presenza del tycoon al vertice Nato dell'Aja, la settimana prossima. "Partirà lunedì", ha detto la portavoce.