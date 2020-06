Argentina, FMI: "Proposta Governo su debito è sostenibile"

(Teleborsa) - "La proposta riveduta dipuò essere coerente, con alta probabilità, con il ristabilimento della sostenibilità del debito". È la posizione espressa oggi dale alla vigilia della scadenza dei termini della proposta del governo ai creditori che, secondo gli analisti, sarà prorogata per di altri dieci giorni per far avanzare il negoziato in corso.Secondo l'analisi effettuata dall'Organizzazione "esiste solo un margine limitato per incrementare pagamenti ai creditori privati e rispettare i limiti di debito e il servizio del debito stimati dal Fmi". La presa di posizione del Fondo riguarda lapresentata ai suoi creditori il 26 maggio scorso, sulla base dellaresa nota dal Fondo il 20 marzo scorso. A tale proposito il Fmi ha avvertito oggi che "i presupposti macroeconomici contenuti nella Nota tecnica di marzo continuano ad essere soggetti a incertezze eccezionali, particolarmente per quanto riguarda l'impatto della pandemia da Covid-19, che implica rischi considerevoli al ribasso per le prospettive economiche, la posizione fiscale e, potenzialmente, per la capacità dell'Argentina di affrontare il suo debito".L'offerta originaria argentina, presentata a fine aprile, prevedeva la sostituzione di titoli del debito in valuta straniera di circacon altri, une del. In seguito al rifiuto da parte deidi questa offerta vi è stata l'apertura di un difficile negoziato con un nuovo piano da parte dele unache, da quanto si apprende, hanno ridotto le differenze fra offerta e domanda. In tale scenario secondo gli analisti, lo sforzo delle parti nell'ultima parte della trattativa potrebbe portare ad un, sui 100 dollari di valore nominale dei vecchi.Solo pochi giorni faha affermato che per un accordo con i creditorisottolineando che il Governo "non intende ipotecare il futuro dell'Argentina". Guzmán ha ribadito che il suo obiettivo è "un accordo che il governo possa sostenere e non fare promesse che si basino su illusioni, con un ottimismo infondato".Lo scorsoper non aver pagatoi mercati però non ne hanno risentito perché le parti stavano trattando. IlMa, ha chiarito Guzmán, "non si tratta di una data limite perché tecnicamente si potrà negoziare per altri dieci giorni".