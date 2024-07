Banca d'Italia, a maggio debito pubblico sfiora i 2.919 miliardi

(Teleborsa) - A maggio il debito delleè salito dirispetto al mese precedente, arrivando a 2.918,9 miliardi. Nell'ultimo rapporto su "Finanza pubblica: fabbisogno e debito" laha spiegato che l'aumento è dovuto aldelle amministrazioni pubbliche (11,5 miliardi) e all'effetto complessivo degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e della variazione dei tassi di cambio (2,1 miliardi). In senso opposto ha agito la riduzione delle disponibilitàdel(0,3 miliardi, a 31,9).Per quel che riguarda i, il debito delleè aumentato di 13,6 miliardi, mentre quello delleè diminuito di 0,3 miliardi. Il debito degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. La vita media residua del debito è rimasta stabile a 7,8 anni.A maggio la quota del debito detenuta dallaè lievemente diminuita (al 23,3 per cento dal 23,5 per cento del mese precedente), mentre ad aprile (ultimo mese per cui questo dato è disponibile) quella detenuta daisi è collocata al 28,8 (dal 28,7 per cento del mese precedente) e quella detenuta dagli(principalmente famiglie e imprese non finanziarie) al 14,1 per cento (come nel mese precedente).A maggio lecontabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a, in aumento del 7,1 per cento (2,9 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2023. Nei primi cinque mesi del 2024 le entrate tributarie sono state pari a 206,8 miliardi, in aumento del 7,1 per cento (13,7 miliardi) rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente."Ennesimo record storico! Non si arresta la corsa del debito. Una zavorra che pesa sulle future generazioni e che impedisce di fare manovre serie quando il Paese arranca ed è in difficoltà", ha commentato, presidente dell'. "Se fosse un debito a italiano si tratterebbe di una stangata pari a 49 mila e 475 euro, se fosse a famiglia sarebbe addirittura pari a 110 mila e 563 euro", ha sottolineato Dona.