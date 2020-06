Cna Fita: settore trasporto persone allo stremo, servono misure urgenti

(Teleborsa) - ". Servonoa loro sostegno. Altrimenti entro settembre il comparto perderà almeno un quarto delle imprese". A lanciare l'allarme è, l'associazione che rappresenta a livello nazionale oltre 9milasu un totale di circa 38mila imprese, in larga parte artigiane, con 40mila addetti e 70mila veicoli."Questo settore – spiega l'associazione in una nota – ha subito, sta subendo e. Eppure è scarsamente considerato benchè nella fase di emergenza, e tuttora, abbia operato con obblighi di servizio, come nel caso dei taxi, e in totale rimessa e fatturato a zero nel caso di ncc e autobus"."Pur comprendendo il forte stato di disagio delle imprese – sottolinea Cna Fita – abbiamo deciso di. Attraverso l'interlocuzione a tutti i livelli con le istituzioni ci auguriamo che le nostre proposte vengano accolte nella fase di conversione e di emanazione dei prossimi provvedimenti".È necessario, secondo Cna Fita, trovare "soluzioni capaci die al tempo stesso lavorare sudi trasporto, con forme di integrazione al Trasporto pubblico locale, e di aprire nuovi segmenti di mercato, come i servizi dedicati nell'ambito socio-sanitario, stanziando risorse specifiche e rafforzando le misure di sostegno in termini di ristoro a fondo perduto".Il "dramma che si sta prefigurando per le imprese non può essere sottovalutato. Le poche risorse a disposizione – conclude Cna Fita – vanno indirizzate con oculatezza per sostenere concretamente il settore".