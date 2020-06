Bellanova: per settore agricolo e filiera alimentare stanziati 1,5 miliardi

(Teleborsa) - Per agricoltura e filiera alimentare ile ilgarantiscono, a cui vanno aggiunte quelle dedicate alle misure orizzontali. Ha aperto così oggi il tavolo con le Regioni: "Risorse importanti. Adesso siamo pienamente impegnati nell'attuazione delle misure per sostenere in tutti i modi il settore e fronteggiare le perdite subite dalle nostre"."La necessità del distanziamento sociale nel– ha sottolineato Bellanova – produrranno effetti negativi ancora per un tempo che non possiamo stimare. È necessario quindi utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per aiutare le imprese a superare questa fase".Per la Ministra, "non ha colore politico, ha risposte che dobbiamo dare insieme". La Ministra Bellanova è poi passata a illustrare le misure previste per fronteggiare l'emergenza alimentare, con icomplessivamente destinati ale iai comuni per i"Con– ha ricordato – stiamo consegnando 50mila tonnellate di alimenti acquistati con ie sono state avviate le gare per i nuovi fondi, a partire da quella sui prosciutti Dop. Partiamo dai bisogni indicati dagli enti caritativi e puntiamo su produzioni italiane a rischio spreco alimentare. Quanto aidi euro la rete degli Enti sta elaborando quanto emerge contatto con i territori dove le richieste di aiuto sono cresciute del 40%".La Ministra alle Politiche agricole si è poi soffermata sul sostegno alle imprese: "sostegno allaconper le garanzie di, allargamento delanche alle imprese agricole, anticipi Pac al 70%".Poi un elenco delle priorità: ", lattiero caseario,, vino,, ortofrutta ee acquacoltura. Sono i comparti sui quali stiamo approfondendo i dati di perdita anche incrociando quanto in possesso dell'Agenzia dell'Entrate".