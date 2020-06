Alitalia abbandona lo scalo di Trapani-Birgi

(Teleborsa) -non effettuerà voli più voli da e pera partire da luglio a causa della forte contrazione della domanda dei voli per la destinazione siciliana e il successivo mancato accordo con l'Aeroporto per la riduzione delle tariffe.Come spiega la compagnia aerea, per i mesi di luglio e agosto è stato registrato "unrispetto all'anno scorso, nonostante i voli siano in vendita a tariffe particolarmente favorevoli".A questo si è aggiunta la mancata intesa con lo scalo di Trapani-Birgi. "Abbiamo quindi chiesto all’aeroporto un sostegno per mantenere nel periodo estivo i voli, la cui redditività è fortemente penalizzata dalla riduzione del traffico a seguito degli effetti del– ha spiegato Alitalia in una nota – L'aeroporto non ha ritenuto di favorire una più equa distribuzione dello sforzo economico, pertanto Alitalia ha ritenuto inevitabile concentrare i propri servizi sull’aeroporto di".«Non siamo in grado di guadagnarci e allora andiamo via. Con queste poche parole ci hanno liquidati – ha denunciato, Presidente della società che gestisce l'aeroporto siciliano,– L’incontro con cui ci hanno annunciato il sostanziale abbandono è durato pochi minuti e si è svolto alla presenza di, revenue management di Alitalia e, vice presidente Ground Operation».Ombra ha poi annunciato per iluna mobilitazione del territorio contro la decisione di Alitalia, "per scendere in piazza e manifestare affinché questo omicidio non si compia".