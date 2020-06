Ex Ilva, Gualtieri: disponibili a intervento pubblico

(Teleborsa) - Ilè disposto a intervenire connel piano industriale dell'. L'annuncio è arrivato viadirettamente dal"Il pianosunon è accettabile – ha scritto sul social network il Ministro – Il governo continua a lavorare al progetto strategico che attinga alle risorse del. Disponibili a intervento pubblico a condizione di un rilancio rapido, investimenti certi e tutela dell'occupazione".Il messaggio è arrivato dopo ildell'incontro dei sindacati con l'esecutivo di questa mattina e dopo che lo stesso Ministro aveva espresso solidarietà per i lavoratori inQuesta mattina, infatti, i Sindacati si erano dettisia dal piano presentato dall'azienda, sia dalla risposta del Governo dal quale non era arrivata nessuna precisa indicazione sui prossimi passi da compiere nonostante le rassicurazioni arrivate dal Ministro dello Sviluppo economico,"Non abbiamo la bacchetta magica, ma abbiamo le idee chiare sul fatto che non possiamo rinunciare alla, a prescindere dai partner industriali", aveva dichiarato il Ministro.