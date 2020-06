Mondadori acquista azioni proprie e conclude il programma

Mondadori

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra l'8 e il 12 giugno 2020, complessive(pari allo 0,033% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 1,1689 euro, per un controvalore complessivo di 99.356,50 euro .Tali operazioni sono state realizzate nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2020.A seguito delle operazioni finora effettuate, il gruppo editoriale detiene 1.838.326 azioni proprie pari allo 0,703% del capitale sociale e allo 0,459% dei diritti di voto totali.Il Gruppo ha reso noto che per effetto delle operazioni sopra descritte, in data 8 giugno 2020 deve intendersiavviato lo scorso 1 giugno 2020, nell'ambito del quale sono state acquistate complessive 550.000 azioni Arnoldo Mondadori Editore al prezzo medio ponderato di 1,0984 euro per azione e per un controvalore complessivo di 604.146,49 euro.A Piazza Affari, oggi, risultato positivo perche lievita dell'1,34%.