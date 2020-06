DiaSorin avvia un programma di acquisto di azioni proprie

DiaSorin

(Teleborsa) -ha comunicatosulla base della delibera autorizzativa approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dai programmi di incentivazione azionaria rivolti a dirigenti chiave di DiaSorin e delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, denominati “Piano di Stock Options 2017 - DIASORIN S.p.A.” e “Piano di Stock Options 2019 - DIASORIN S.p.A.”, approvati dall'Assemblea degli Azionisti rispettivamente in data 27 aprile 2017 e 24 aprile 2019.La Società rende noto che gli acquisti saranno effettuati secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla predetta delibera assembleare, nel rispetto delle condizioni di negoziazione, per un quantitativo massimo di 200.000 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,357% del capitale sociale, corrispondente ad un controvalore massimo attualmente stimato in 34.031.220,00 euro, entro il termine di 18 mesi dalla data della anzidetta delibera assembleare, e quindi entro il 24 ottobre 2020.Al 17 giugno, la Società detiene 1.155.601 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,065% del capitale sociale.A Piazza Affari, giornata incolore perche chiude la giornata del 17 giugno con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.