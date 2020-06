Petrolio avvicina la soglia dei 40 dollari: possibile un ritracciamento

Light crude

(Teleborsa) -, con quotazioni che si spingono sino a, un importante livello di resistenza secondo gli, che già preannunciano una situazione di ipercomprato ed unIlscambia aal barile, in rialzo dello 0,60% dopo aver toccato un massimo di 40,17 USD, mentre ilviaggia a, in vantaggio dello 0,50%.La tendenza dell', ma le quotazioni petrolifere confermano la perdita di un terzo del valore da inizio anno. Un 2020 catastrofico, contrassegnato da uno sconvolgimento degli stili di vita e dell'economia mondiale, a causa della- Proprio di recentedal 1° maggio scorso (10 milioni di barili),a partire da luglio) e sollecitando tutti i Paesi membri ad adeguarsi, anche con un sistema correttivo che prevede l'accumulo dei tagli non effettuati in precedenza. Una decisione assunta per far risalire le quotazioni su livelli normali ed ridurre l'eccesso di offerta sul mercato ed il continuo accumulo di scorse su livelli mai visti prima.- Lestano continuando a. Un rapporto di Rystad Energy prevede infatti che gli investimenti globali crolleranno a, ai minimi degli ultimi 15 anni. Diverse compagnie petrolifere si sono già mosse in tal senso: d, da. Ultima lache ha dichiarato anche di voler ridurre le sue riserve petrolifere fino a 17,5 miliardi di dollari. E non è esente da pessimismo neanche il colosso statale saudita, che non solo ha quasi dimezzato gli investimenti 2020 a 25-30 miliardi di dollari, ma ha anche annunciato un taglio di 500 posti di lavoro pari al 5-6% della sua forza lavoro.E intanto c'è anche chi azzarda un'ascesa del, una previsione un po' folle, avanzata da una canca d'affari di tutto rispetto, ladi New York. Agliinizi di marzo, quando gli analisti della banca d'affari pronosticarono undelle quotazioni petrolifere, un stima fatta subito prima che la pandemia di coronavirus sconvolgesse la stabilità globale, mandando a picco le quotazioni petrolifere, che il 20 aprile 2020 raggiunsero un valore negativo di -37 dollari al barile . Nonostante tutto, le previsioni della banca d'affari non sono cambiate e, secondo quanto riferisce la Cnn, la banca d'affari statunitense punta ancora su un superciclo e su un undel mercato petrolifero, che potrebbe vedere risalire le quotazioni sui 100 dollari già nel 2022.