Apple divorzia da Intel: arriva il chip "made in Cupertino" per Mac

(Teleborsa) - Laè sempre l'evento dell'anno, ma questa volta porta con sé una grande novità, ildall'azienda di Cupertino, che pone. Tante altre le novità presentate in questa, tenuta rigorosamente, registrato all'interno dell'a causa della pandemia di Covid-19: dall'aggiornamento del softwareal nuovo, senza tralasciare una serie di utilities di domotica.La svolta è comunque ile la nascita del nuovo processore. Il nuovi chip di casa arriverà, afferma entusiasta, motivando la scelta di interrompere la quindicennale collaborazione con la big dei processori con la necessità di avere prodott. Il responsabile hardware ha poi spiegato che il nuovo processore di Apple permetterà di costruire computer con una maggiore sicurezza e durata della batteria.Naturalmente - assicura Cook - per tutta la linea Mac Intel, attualmente in vendita, non mancherà il supporto e per gli sviluppatori è garantito ilper adattare le vecchie App sul nuovo sistema.Arriva anche il nuovoper iPhone e iPad, dotato diche consentiranno all'utente di, inserendo le news del mattino, l'agenda della giornata, un resoconto della propria attività giornaliera e così via.La nuova versione di iOS è tutta focalizzata sulldi maggior interesse e prevede la possibilità di gestirle tramite una App gallery.E poi tutta una serie di innovazioni, compresa la domotica e la realtà aumentata