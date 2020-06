Atlantia recupera in Borsa

Atlantia

gestore della più estesa rete autostradale europea

FTSE MIB

Atlantia

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene dell'1,78%, al di sotto dei massimi raggiunti inizialmente, quando il titolo era arrivato a guadagnare il 5%. A dare un assist alle quotazioni, in recupero dopo la giornata negativa di ieri, lcon il governo ancheL'Ad, in una intervista a Il Sole 24 Ore, si è dettoed ha ammesso che in passato c'è stata una gestione non strategica degli investimenti in manutenzioni. Oggi - ha aggiunto - sono sul piattoLa tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 14,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 14,96. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 14,08.