Allarme Unioncamere: causa lockdown -44mila nuove imprese

(Teleborsa) - Sono giànel nostro Paese a causa del. Il dato è destinato ad aumentare nel corso dell’anno, con lo scotto maggiore che verrà pagato soprattutto dalledelLo rileva, che ha tenuto oggi la sua Assemblea annuale dove ha lanciato una proposta in dieci punti al Governo, rappresentato dal Ministro dello Sviluppo economico,"Si tratta – ha spiegato il Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli – di agire su, semplificazione, giustizia civile e mediazione,, , nuove imprese e giovani, sostenibilità, formazione, dotazione finanziaria e irrobustimento organizzativo delle imprese. Agire su questi punti è la vera priorità del Paese".“Spingere l’acceleratore sulla digitalizzazione delle imprese e sull’adozione delle tecnologie 4.0 – ha sottolineato il presidente di Unioncamere - porterebbe un incremento di oltre un punto e mezzo dinel breve termine, mentre ridurre gli onerisulle imprese (in primo luogo quelli legati all’avvio di un’azienda o al pagamento delle imposte) vuol dire per l'Italia recuperare quasi 2 punti di PIL".