Pompeo: "UE e USA insieme contro minaccia Cina"

(Teleborsa) -. È l'appello del Segretario di Stato USA,, lanciato nel corso di un evento virtuale del German Marshall Fund di Bruxelles."Dobbiamo avere un'azione condivisa e resistere", ha detto Pompeo, accusando Pechino di voler derubare le tecnologie europee per sviluppare la sua economia.Il Segretario USA ha spiegato di aver accettato la proposta dell'Alto rappresentante della politica estera UE,di creare un canale formale di dialogo tra States e Unione sulla Cina e ha annunciato di aver in programma un viaggio in Europa per partecipare alla prima sessione."C'è una nuova consapevolezza transatlantica sulla verità di ciò che sta accadendo", ha aggiunto, trovando la sponda UE dopo mesi di contrasti con molti Paesi europei soprattutto sullo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G.In merito all'ipotesi di un blocco dei viaggiatori dagli States in Europa visto l'alto numero di contagi da Covid-19 nel Paese, Pompeo ha dichiarato che è necessario "".