Presidenza Eurogruppo, Spagna candida Ministra Calvino

(Teleborsa) - La Ministra dell'economia spagnola, Nadiaha presentato la sua candidatura ufficiale per la Presidenza dell'Lo ha annunciato su twitter. "Condi continuare a lavorare per una zona euro forte e prospera a beneficio di tutti i cittadini", scrive la Ministra.Nelle scorse settimane, infatti, l'attualedelle Finanze della, Marioha annunciato che non si sarebbeper un secondo mandato e lascerà, dunque, ll prossimo