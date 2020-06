Hong Kong, Cina vota legge sicurezza nazionale: ergastolo pena massima

(Teleborsa) -per chi si renderà colpevole dei reati di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze esterne come previsto dallavoluta dallaed entrata ufficialmente in vigore alle 23 ora locale (le 17 in Italia).Il voto, unanime, di Pechino, ha portato alla pubblicazione immediata sulla Gazzetta ufficiale di Hong kong, con i ringraziamenti "sentiti" dellafiduciosa che ora "i disordini sociali che hanno turbato la gente di Hong Kong per quasi un anno si allentino" con il ripristino della stabilità.in base alla gravità dell'offesa contestata, ma non solo: la legge permetterà alla Cina di aprireche si occuperà dell'applicazione della legge.Nei casi ritenuti più gravi, iLa legge ha scatenato molte, a partire da quelle della, di cui Hong Kong è stata colonia fino al 1997. Il ministro degli Esteri,, ha parlato di "un passo grave" della Cina, mentre il premierha dichiarato di essere "profondamente allarmato", riservandosi di "verificare" se il testo sia "in conflitto con la dichiarazione congiunta" firmata al tempo della restituzione.Il premier britannico ha detto anche di non voler cavalcare "alcuna sinofobia" ma non ha escluso reazioni più decise, da annunciare "al momento opportuno".che "deplora questa decisione", come ha detto il presidente del Consiglio Europeodurante la conferenza stampa al termine del summit Ue-Corea del Sud.Decisa la reazione degliche tramite il segretario di Statohanno annunciato lo stop all'export di materiale bellico verso l'ex colonia britannica.di fermare l'avanzamento della legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong", ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, aggiungendo che Pechino "alle mosse USA. La Cina è fortemente determinata a difendere la sua sicurezza nazionale, la sua sovranità e il suo sviluppo".