Digitouch, perfezionata fusione ConversionE3

DigiTouch

(Teleborsa) -annuncia l’avvenuto perfezionamento delladelle controllate Conversion in E3. A seguito della fusione delle due società, la nuova realtà denominatarisulta detenuta per il 78% da DigiTouch.ConversionE3, società leader in Italia nell’Omnichannel Marketing con un fatturato annuo di oltre 10 milioni di euro, si posiziona tra le prime società italiane nelle attività social e creative con un team di circa 70 professionisti qualificati.La nuova realtà vanta un portafoglio di prodotti ampio, asset tecnologici proprietari tra cui soluzioni nel voice commerce e nella gestione dei nuovi social media e un portafoglio clienti di elevato standing.