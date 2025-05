Caltagirone: Francesco Gaetano confermato presidente, Azzurra vicepresidente

Caltagirone

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione della, holding quotata su Euronext Milan, ha confermato nella carica die nella carica diper l'esercizio in corso e fino alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea dei Soci che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2025.Il CdA ha, in base al relativo progetto di fusione già pubblicato e depositato presso la sede legale, unitamente agli altri documenti previsti ai sensi della normativa vigente. In pari data, la fusione è stata approvata anche dall'assemblea di Capitolium.La fusione è finalizzata a conseguire una maggioreper una più efficiente gestione amministrativa ed economica delle attività delle società coinvolte.