VNE, CdA propone ad assemblea buyback da 220 mila euro

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della gestione dei pagamenti automatici, ha deliberato di proporre all'assemblea degli azionisti la. L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato pari a, in una o più volte, fino ad un numero massimo che non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale. La societàin portafoglio.Inoltre, il CdA ha approvato la. La fusione si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione ed è finalizzato a concentrare nella società incorporante le attività di noleggio operativo offerte ai clienti in alternativa alla vendita, oltre alla riduzione dei costi gestionali e operativi.