Sotto la parità il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,53%), in forte calo Mutuionline

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Banca Mediolanum

Azimut

listino milanese

Mutuionline

Dea Capital

Tamburi

small-cap

Gequity

Dea Capital

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre ilè senza direzione.Ilha esordito a quota 79.679,3, e chiude a 79.414,9, con un ribasso di 423 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 493, dopo aver iniziato gli scambi a 494.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,64%.Contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,53%.Tra le medie imprese quotate sul, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,73% sui valori precedenti.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,57%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,20%.Tra ledi Milano, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,11%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,57%.