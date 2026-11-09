Milano 15:28
51.279 +2,45%
Nasdaq 6-nov
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Dow Jones 6-nov
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Londra 15:29
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Francoforte 15:28
26.174 +1,37%

Piazza Affari: luce verde per Anima Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: luce verde per Anima Holding
Effervescente il principale asset manager indipendente in Italia, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,66%.
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