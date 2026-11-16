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Moltiply Group, scendono le quotazioni a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Moltiply Group, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Ribasso scomposto per il broker online per i mutui alle famiglie, che esibisce una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti.
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