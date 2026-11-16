Milano
17:35
51.521
-0,65%
Nasdaq
19:35
27.163
-2,79%
Dow Jones
19:35
51.613
-1,40%
Londra
18:04
10.882
-0,19%
Francoforte
17:37
26.599
-0,57%
Lunedì 16 Novembre 2026, ore 19.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Moltiply Group, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Moltiply Group, scendono le quotazioni a Piazza Affari
Migliori e peggiori
,
In breve
16 novembre 2026 - 12.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso scomposto per il
broker online per i mutui alle famiglie
, che esibisce una perdita secca del 4,52% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: Moltiply Group in sharp decline
Piazza Affari: Moltiply Group in forte calo
Moltiply Group, Shares Slide on Piazza Affari
Moltiply Group Trades in the Red on Piazza Affari
Titoli e Indici
Moltiply Group
-2,19%
Altre notizie
Piazza Affari: negative performance for Moltiply Group
Piazza Affari: new bullish boost for Moltiply Group
Piazza Affari: Moltiply Group Down
Piazza Affari: performance negativa per Moltiply Group
Piazza Affari: Moltiply Group Jumps Ahead
Moltiply Group scambia in rosso a Piazza Affari
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto