Italia aspetta vertice UE con l'incognita MES

(Teleborsa) - "La linea messa a disposizione dalper la pandemia può essere utile. Non è la manna dal cielo ma può essere utile perchè ha tassi bassi. Quando avremo il quadro completo degli strumenti allora saremo nelle condizioni di chiedere aldi esprimersi".Lo ha detto il Viceministro all'Economiaintervenendo Sky TG24 Economia. "Laddove ci sono strumenti utile per il Paese vanno usati", ha aggiunto Misiani secondo cui "noi dobbiamo investire sul sistema sanitario delper renderlo resiliente e ilci può aiutare".intanto l'attesa per il prossimo vertice UE delquando si cercherà di arrivare ad un'intesa su. Si cerca un compromesso. Meno soldi nel bilancio settennale UE (2021-2027) per “salvare” i 750 miliardi del Recovery Fund. Ma, soprattutto, una diversa proporzione di prestiti e sovvenzioni (che dovrebbero subire una sforbiciata), mantenimento degli sconti per i Paesi frugali (e per la Germania), piùper accedere ai fondi e nuovi criteri didelleQuesto ildella proposta di compromesso che il Presidente del Consiglio Europeo Charlesmetterà sul piatto. Il rischio di una fumata nera – l’ennesima – è concreto ma Angelaavvisa: “