Roma ospita il Vertice sul Piano Mattei e il Global Gateway

(Teleborsa) - Secondo quanto si apprende da fonti italiane, dal, co-presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.Meloni e von der Leyen accoglieranno a Villa Pamphilj i leader dell’Unione Africana, dell’Angola, dello Zambia, della Repubblica Democratica del Congo, della Tanzania e i vertici delle Istituzioni finanziarie multilaterali: Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo e Africa Finance Corporation.L’incontro segnerà une approfondire la rotta operativa per l’avanzamento delle iniziative comuni. Il Vertice rientra nel più ampio lavoro che il Governo italiano sta portando avanti per "europeizzare" e "internazionalizzare" sempre di più il Piano Mattei, potenziando la collaborazione con le iniziative strategiche a livello europeo e internazionale che hanno un focus sull’Africa.Tra i progetti di maggior rilievo al centro dei lavori il "", l’infrastruttura ferroviaria da 830 km che collegherà Angola e Zambia tramite la Repubblica Democratica del Congo, con prospettive di estensione fino al porto di Dar es Salaam, in Tanzania. Il progetto - che è stato oggetto dei lavori di una sessione nell’ambito del Vertice G7 sotto Presidenza italiana a Borgo Egnazia - punta a creare un asse logistico regionale per il trasporto non solo di minerali strategici, ma anche di prodotti agricoli e input energetici, in un’ottica di sviluppo integrato. In agenda anche il potenziamento dell'interconnessione digitale "" - che oggi prevede il collegamento tra India, Europa e Medio Oriente -, il sostegno alle filiere produttive agroalimentari del Continente africano e il rafforzamento delle catene di approvvigionamento.Il Vertice è statoda un evento che si svolto a Roma e che ha riunito oltre 400 attori pubblici e privati italiani, africani ed europei, per definire priorità settoriali e piattaforme di investimento congiunte. Le intese maturate nel corso di questa iniziativa si tradurranno, a livello istituzionale in occasione del Vertice del 20 giugno, in accordi politici e finanziari multilaterali.