Meloni: Asia centrale strategica, intese Italia-Kazakistan

(Teleborsa) -, "è un fatto storico la celebrazione del primo vertice Italia-Asia centrale a livello dei leader" e il segnale dato dall'Italia ": lo ha detto la presidente del Consiglioa margine del, con l'Uzbekistan abbiamo firmato molte intese che mobilitano un volume d'affari di circaSono molte le materie sulle quali lavoriamo insieme: dall'energia alla gestione delle acque, passando per le infrastrutture le materie ambientali, fino alla cultura, la mobilità, la migrazione legale. C'è davvero un ventaglio infinito di iniziative che stiamo portando avanti, che porteremo avanti insieme e che abbiamo preso l'impegno a promuovere ancora di piùe penso che questa sia una scelta strategica dell'Italia particolarmente rilevante. Io avevo detto che nelquesta zona del mondo sarebbe stata, ha aggiunto Meloni.che mi mancava di conoscere personalmente. So che è prevista una sua visita in Italia a ottobre in occasione della mostra archeologica sul Turkmenistan e quindi, se lei mi consente, approfitterei per invitarla ufficialmente a fare una visita a Roma e penso che potrebbe anche quella essere un'occasione di rafforzare ulteriormente i nostri rapporti bilaterali", ha detto Meloni incontrando ad Astana il presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow."Se lei fosse d'accordo - ha proposto la premier - in occasione della sua visita,"Credo che siano eccellenti le nostre relazioni ma penso anche che ci sia la possibilità di fare molto di più su diverse materie che vanno dall'energia, l'industria pesante, l'agroindustria, le infrastrutture, i trasporti, le materie prime critiche che è una materia sulla quale l'Italia sta cercando di concentrarsi ora molto di più".Sono territorima sono in grado di offrire punti di vista autentici e ci aiutano ad avere un quadro più complessivo anche rispetto al processo di pace. Ho cercato di affrontare questa materia" per avere il loro punto di vista. "Hanno un approccio molto pragmatico" e "un osservatorio privilegiato". ha detto a chi gli chiede se abbia affrontato il