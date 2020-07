Mose, prova generale di sollevamento delle dighe. Conte a Venezia

(Teleborsa) - Archiviato per qualche ora il dossier sul Recovery Fund, ilinsieme ai Ministrià partecipa alla "prova generale" delcon il sollevamento delledestinate a proteggere la città dalle maree. Presidente del Consiglio e rappresentanti dell'esecutivo hanno fatto visita alla "Control room" installata all'isola artificiale del Lido, dove hanno seguito le operazioni di sollevamento e discesa delle paratoie nelle quattro bocche", da nord a sudPresenti anche il Presidente del Venetoe il sindaco. Intanto, si registrano le proteste di ambientalisti e comitati contro le grandi navi in Laguna."Il Mose non è finito, ciha detto la Commissaria straordinariaL'opera, ha proseguito "ha una storia travagliata e controversa, a noi è stato affidato il compito di portarla a termine. Una lunga pagina si chiude, Ringraziamo i veneziani per la lunga pazienza".ha sottolineato che non si tratta di unama di una"Il Governo - ha detto il Premier - vuole toccare con mano e verificare l'andamento dei lavori", ha detto il Premier per il qualeche rischia di rovinare e deturpare questo meraviglioso patrimonio". Poi un passaggio sulla tempistica: "Questo Mose va completato e dobbiamo fare in modo che il prossimo autunno inverno ci sia uno strumento di salvaguardia. Siamo qui augurandoci che questa opera possa funzionare e rispondere all'obiettivo per cui è stata progettata", ha sottolineato ancora."Ilma oggi "non potevamo mancare, anche per quella sera del 12 novembre" dell'acqua alta eccezionale, sottolinea la Ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, precisando che "molti degli impegni presi quel giorno sono stati mantenuti". Rispondendo alla sollecitazione sul 'decreto fanghi', ritenuto dal sindaco Bugnaro indispensabile per creare una via alle grandi navi alternativa a quella che passa davanti a San Marco,il ministro ha detto chePer il Governatore del Venetoquella del Mose "èCi è stata presentata come un'opera unica con i pregi e i difetti di un'opera unica ma dopo aver investito 5,5 miliardi e qualche miliardo in più a corredo deve funzionare