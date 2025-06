Cybersecurity, Secure Network ottiene "Certificato di Accreditamento come Lap" dall'Acn

(Teleborsa) -società dele leader in Italia e in Europa per l'offensive cybersecurity, ha ottenuto il, rilasciato dal, ai sensi del DPCM 18 maggio 2022, n. 92. Il riconoscimento, riferito all'area "Software e Network", rappresenta la conclusione di un percorso strategico avviato nell'ottobre 2023, con l'inaugurazione del Laboratorio di prova certificato ISO17025 in via dei Valtorta a Milano. Il laboratorio, tra i pochi selezionati a livello nazionale, nasce per rispondere alle esigenze introdotte dalla normativa sul Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC), a supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nelle attività di scrutinio tecnologico per dispositivi hardware e software nell'ambito della tutela della sicurezza nazionale e delle funzioni e dei servizi essenziali dello Stato.La struttura, progettata come un vero e proprio bunker hi-tech, – fa saperein una nota – è dotata di avanzati sistemi di sicurezza fisica e informatica ed è pensata per operare secondo i più elevati standard di protezione e riservatezza e secondo le metodologie definite da ACN. All'interno vi operano Security Engineer specializzati e certificati, figure professionali formate in quasi vent'anni di esperienza da Secure Network, con competenze trasversali su software, dispositivi biomedicali, sistemi industriali e tecnologie emergenti.Ilavviato formalmente nel maggio 2024, ha incluso prove d'esame, verifiche tecnico-documentali e ispezioni avvenute con esito positivo, come da certificazione ufficiale n. 9/2025 Rep. LAP rilasciata in data 28 maggio 2025."La Cybersicurezza è una questione di sicurezza del Sistema Paese. Le partnership pubblico-privato sono fondamentali per avere infrastrutture robuste ed un tessuto produttivo più sicuro e di conseguenza più competitivo, per questo Secure Network ha immediatamente risposto all'appello di ACN e con il nostro Team ci siamo messi a disposizione condividendo le nostre competenze e i nostri asset" ha dichiarato