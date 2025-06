Maturità 2025 al via: le date e le prove

(Teleborsa) - Sono 524.415 gli studenti che quest'anno, da a partire mercoledì 18 giugno, sosterranno la prova finale delle scuole superiori. Leriguardano l'ammissione. Da questo anno scolastico, infatti, costituisce requisito per l'ammissione all'esame lo svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO - l'ex alternanza scuola-lavoro - e/o delle attività assimilabili). Inoltre peserà la valutazione del comportamento: qualora il candidato abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione inferiore a sei decimi in condotta non sarà ammesso all'esame; se invece, la valutazione del comportamento sarà pari a sei decimi, in sede di colloquio discuterà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali.Si parte il 18 giugno alle ore 8:30 con iluna prima prova uguale per tutti gli indirizzi. La(anch'essa di carattere nazionale, ma diversa per indirizzo di studio) si svolgerà(ad eccezione del sabato), secondo un calendario stabilito dalle commissioni d'esame di ogni scuola. Previsto anche un calendario "di emergenza" con le prove suppletive.Per l'gli studenti potranno scegliere traanalisi e interpretazione di un testo letterario italiano; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità), riferite a vari ambiti (letterario, storico, filosofico, artistico, scientifico, economico, sociale). Le tracce sono inviate alle scuole dal Ministero in un plico telematico: il MIM rilascerà le chiavi digitali per aprirlo la mattina stessa dell'esame. La durata massima del tema è 6 ore.Le– già stabilite dal Ministero a gennaio – prevedonoPer ilsi affrontano la traduzione di un testo e 3 quesiti a risposta aperta (comprensione/interpretazione del brano; analisi stilistica e/o linguistica; approfondimento e riflessioni personali); perla prova consiste nella risoluzione di uno dei due problemi proposti e nella risposta a quattro quesiti degli otto indicati. Anche per questa prova il MIM invia alle scuole plico telematico e chiavi. La durata massima è 6 ore.Nelverranno valutate le competenze disciplinari e trasversali acquisite dallo studente. Non sono previste tesine o elaborati: i commissari d'esame (6: tre interni e tre esterni) dovranno valorizzare i temi principali di ciascuna materia promuovendo un dialogo inter e multidisciplinare, partendo dall'analisi di un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un progetto o un problema). Il candidato deve poi presentare – mediante breve relazione o elaborato multimediale – le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO (l'ex alternanza scuola-lavoro), successivamente si passerà alle domande di Educazione civica. Prova ulteriore per lo studente che arriverà con una valutazione del comportamento pari a sei decimi: dovrà discutere anche un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale fondata sul rispetto dei principi costituzionali. La durata dei colloqui è variabile ma in media 45/60 minuti.Per superare l'esame è necessario raggiungere almeno 60 centesimi. Ogni studente arriverà all'esame già con un, stabilito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale su una valutazione del percorso di studi dell'ultimo triennio (rispettivamente 12, 13, 15 il punteggio massimo per ogni anno). I rimanenti 60 punti sono attribuiti sulla base delle tre prove d'esame, con un massimo di 20 punti ciascuna. La commissione potrà attribuire anche un punteggio integrativo fino a un massimo di 5 punti (per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 50 punti) e laagli studenti che abbiano raggiunto il punteggio massimo di 100 (con voto unanime della commissione e senza aver utilizzato il "bonus" dei 5 punti).