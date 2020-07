Coronavirus: frenano i contagi, salgono leggermente i decessi

(Teleborsa) - Sono 114 idinelle ultimi 24 ore in Italia (in calo rispetto ai 169 di ieri), a salire leggermente sono leche sono state 17 dopo le 13 di ieri.Il numero di contagi totali salgono a 243.344, ia 34.984. I dati sul sito dellaSi alza il numero dei: 41.867 rispetto ai meno di 24mila di ieri, mentre il totale dei test da inizio emergenza ha superato i 6 milioni, per oltre 3,6 milioni di casi testati, esclusi i tamponi ripetuti o di controllo.Glisono 12.919, in calo di 238 rispetto a ieri. I guariti sono 195.441, con un incremento di 335 nelle ultime 24 ore. Tornano a scendere i pazienti Covid inin Italia, da 65 a 60 in 24 ore. In calo anche in Lombardia, da 30 a 27.In aumento icon sintomi, sono 777 (+9), in isolamento domiciliare ci sono 12.082 persone, in calo di 242 unità.