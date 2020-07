Goldman Sachs, utile netto nel II trimestre sopra stime

(Teleborsa) -, con unchiude ilcon risultati in linea con quelli di un anno fa. Isono statie il risultato di competenza degli azionisti è stato di 2,247 miliardi di euro, in crescita del 2% rispetto al 2019.L'è cresciuto a 6,26 dollari per azione rispetto ai 5,81 dello stesso periodo dello scorso anno, sopra le stime degli analisti che lo indicavano a 3,78. Nel trimestre, Goldman Sachs ha dovuto indicare accantonamenti per contenziosi o procedimenti regolatori in corso per 945 milioni di dollari, che hanno portato gli accantonamenti netti a 1,13 miliardi di dollari.