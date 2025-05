Lowe's, vendite comparabili scendono meno delle attese nel primo trimestre

Lowe's

(Teleborsa) -, società statunitense che opera nella vendita al dettaglio di materiale per la casa, ha registrato undi 1,6 miliardi di dollari e un utile per azione () di 2,92 dollari per il trimestre terminato il 2 maggio 2025, rispetto a un EPS di 3,06 dollari nel primo trimestre del 2024.Ilè stato di 20,9 miliardi di dollari, rispetto ai 21,4 miliardi di dollari dello stessp trimestre dell'anno precedente. Ilè diminuito dell'1,7% (rispetto alle stime degli analisti di un calo del 2%, secondo dati LSEG), poiché le condizioni meteorologiche sfavorevoli all'inizio del trimestre sono state parzialmente compensate da una crescita a una sola cifra delle vendite comparabili nel settore immobiliare e online."Nonostante l'incertezza a breve termine e le difficoltà del mercato immobiliare, l'impegno costante del nostro team per un servizio clienti eccezionale ha elevato i punteggi di soddisfazione e ha fatto sì che Lowe's si posizionasse al primo posto nella classifica di soddisfazione del cliente tra i rivenditori di articoli per la ristrutturazione della casa stilata da J.D. Power", ha dichiarato ilL'aziendaper l'intero anno 2025. Stima: vendite totali tra 83,5 e 84,5 miliardi di dollari; fatturato comparabile previsto invariato o in aumento dell'1% rispetto all'anno precedente; utile per azione tra 12,15 e 12,40 dollari.