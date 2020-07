Giappone, dato inflazione interrompe caduta a giugno

(Teleborsa) - In lieve ripresaa giugno. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un modestissimosu anno, come il mese precedente.Il datoevidenzia un recuperodopo che a maggio non aveva registrato alcuna variazione.Il, che esclude la componente alimentare, èe si confronta con il -0,2% registrato il mese precedente. Il dato appareche indicava un -0,1%.