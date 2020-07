Codacons, esposto a Corte dei Conti e Anac per bando banchi

(Teleborsa) -ha presentato unper il bando di la gara pubblicato dal Commissario straordinario per l'emergenzaper l'acquisto diLo rende noto l'associazione, specificando aver chiesto alla magistratura contabile e all'Anac di avviare indagini sull'appalto volte a garantire la correttezza della spesa a carico dello Stato.I dubbi dell'associazione riguardano in particolare laper le nuove postazioni che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe raggiunge la, e la, dotati di rotelle che potrebbero facilmente essere utilizzati come un gioco dagli studenti."Nonostante l'impegno profuso dal Miur per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica Amministrazione, la scelta del Commissario Straordinario di indire una gara per l'acquisto di almeno 1,5 milioni di sedute innovative, il cui costo, come detto, appare estremamente gravoso e - allo stato, anche in ragione della crisi economica conseguita all'emergenza epidemiologica - non necessario, pone seri dubbi circa il rispetto dei criteri di economia-efficienza che dovrebbero presiedere e guidare l’azione amministrativa", si legge nell'esposto.Secondo Codacons, "con le somme destinate all'acquisto delle sedute innovative potrebbero realizzarsiche, al pari di quelle che potranno beneficiare dei nuovi arredi, necessitano dell'adozione di misure atte a scongiurare il rischio di contagio".Per tali motivo il Codacons ha chiesto a Corte dei Conti e Anac "di voler adottare ogni opportuno provvedimento, per come di competenza, al fine di verificare la legittimità dell'operato del Commissario Straordinario in riferimento all'Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l'acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull'intero territorio nazionale".