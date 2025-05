Ferie non godute, Anief vince a Genova: 65mila euro a 8 docenti precari

(Teleborsa) - Continuano a imperversare leper le ferie assegnate d’ufficio e non effettivamente fruite nel corso del servizio svolto con contratti a tempo determinato: attraverso due sentenze, il Tribunale di Genova ha riconosciuto a otto docenti della scuola pubblica le, con un singolo risarcimento superiore a 18.000 euro. La decisione giunge dopo la storica vittoria in Cassazione, che ha riconosciuto il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie assegnate d’ufficio negli ultimi dieci anni."Le decisioni dei giudici di merito confermano la centralità del diritto alle ferie quale principio irrinunciabile nell’ambito del rapporto di lavoro scolastico – spiega-: ottenere due maxi vittorie in tribunale per il riconoscimento delle ferie non fruite, con alcuna richiesta a tale scopo da parte del dirigente scuolastico, è. Stavolta otto docenti, in un colpo solo, hanno ottenuto un risarcimento davvero considerevole: è un risultato che ci teniamo stretto, frutto della tenacia e della competenza dell’Anief e dei sui validi legali".Il sindacato Anief, pertanto, ricorda che i supplenti o ex supplenti a cui è stato negato il diritto di monetizzare le ferie non godute farebbero bene a presentare ricorso con Anief. Dalla parte dei precari c’è anche la: tuttavia, la Suprema Corte ha anche detto che il risarcimento è soggetto "a prescrizione decennale in quanto viene considerata elemento della retribuzione retributiva e indennitaria, quindi di natura cosiddetta ‘mista’".