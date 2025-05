Oltre il silenzio, Moscianese (Intesa): "Importante promuovere l'autonomia finanziaria delle donne"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Iniziative comedel Codacons, presentata oggi, hanno il merito di integrare l’azione delle istituzioni pubbliche e private per: sull’emergenza eper dare ascolto e conforto alle vittimelavorando sulla cultura del rispetto e del cambiamento, sulla crescita di consapevolezza e serenità delle vittime e sull’autonomia finanziaria".E' quanto affermato da, Executive Director Institutional Affairs, intervenendo oggi alla presentazione del progetto Codacons contro la violenza sulle donne."Intesa Sanpaolo interviene su entrambi. - spiega il responsabile di Intesa - Sostiene l’apertura e la gestione dipresso le venti sedi regionali del Codacons per assicurare un presidio costante sul territorio a supporto delle vittime. Inoltre la Banca organizzerà con il Codaconsfemminile anche con il nostro Museo del Risparmio, specializzato in educazione finanziaria".