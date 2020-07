Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Poltronesofà

(Teleborsa) - L’ha avviato un procedimento istruttorio per una presunta pratica commerciale scorretta nei confronti della societàL’azienda ha infatti diffuso messaggi - tramite spot televisivi e sul sito interne - in cui si reclamizzavano le promozioni “doppi saldi doppi risparmi – sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”;Si tratta, secondo l'Authority, di ache sembrerebbero conteneresui contenuti delle promozioni pubblicizzate, sulla loro durata e sull’effettivo prezzo dei prodotti venduti. Vengono poi prospettate condizioni di vendita assai vantaggiose in modo da indurre il consumatore a visitare il punto vendita per scoprire poi che l’acquisto comporta condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Infine dai messaggi si ricaverebbe l’erronea convinzione che sia necessario affrettarsi nell’acquisto così da beneficiare della promozione “48 mesi senza interessi”.Le condotte oggetto del procedimento, nel complesso, potrebbero integrare una violazione degli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, comma 2, e 23 lett. g), del Codice del Consumo, perché contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile ilL’Autorità in data odierna hanella sede di