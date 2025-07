Revolut, Antitrust avvia istruttoria per pratiche commerciali scorrette

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hanei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB. La fintech britannica ha oltre 60 milioni di clienti in tutto il mondo e a inizio anno ha raggiunto 3 milioni di clienti in Italia.Per quanto riguarda i servizi di, Revolut avrebbe promosso la possibilità di investire in azioni evidenziando l'assenza di commissioni ee le limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni. Inoltre, avrebbe omesso un'importante informazione ossia che gli investimenti a "0 commissioni" includono azioni frazionate che - rispetto alle azioni intere - hanno notevoli differenze, tra l'altro, in termini di diritti di voto dell'azionista e di trasferibilità.Per gli investimenti in, che per loro natura sono altamente rischiosi, Revolut non avrebbe chiarito che, strumenti che consentono di gestire il proprio rischio.Nell'ambito dei servizi bancari, Revolut avrebbe omesso o fornito con modalità non chiare informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto. Le società avrebbero adottato, senza fornire un adeguato preavviso né garantire ai clienti un confronto o un'assistenza adeguata. Ciò avrebbe impedito agli utenti, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacolando l'esercizio dei loro diritti contrattuali.Infine, Revolut avrebbeed esaustive sui requisiti richiesti per ottenere l'(con iniziali IT) al posto dell'IBAN lituano (con iniziali LT).Martedì 8 luglio i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della, hanno svoltonella succursale italiana di Revolut Bank UAB.L'azienda fa sapere di prenderedell'AGCM" e ha fornito e continuerà a fornire la "all'Autorità". "Trattandosi di un procedimento in corso, al momento non possiamo fornire dettagli specifici - dice un portavoce - Revolut rimane pienamente impegnata a mantenere i più elevati standard di conformità e tutela dei clienti in Italia e in tutto il mondo".