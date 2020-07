Cyberoo si aggiudica commessa di tre anni per cyber security

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI quotata all'AIM Italia e specializzata in cyber security, annuncia di aver siglato unper la vendita integrale del servizioad un'azienda italiana, anch'essa quotata all'AIM ed operante su scala internazionale nel settore Tech.La vendita è avvenuta tramite il partner strategico Sedoc Digital Group ed ha un valore dLa commessa prevede l'attivazione completa di CSI (Cyber Security Intelligence) e poi la completa copertura per fasi di tutte le postazioni del cliente con CYPEER."La chiusura di questo importante contratto, avvenuta solo poche settimane dopo la fine del lockdown conferma che la cyber security è indispensabile e irrinunciabile per le imprese", sottolinea Veronica Leonardi, executive board member e cmo di Cyberoo.