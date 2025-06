Cyberoo, finalizzato acquisto Cyberoo Global AL sh.p.k. e Cyberoo Global UA LLC

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata in cybersecurity per le imprese, ha perfezionato in data odierna l’acquisizione della totalità del capitale sociale di Cyberoo Global AL sh.p.k., società di diritto albanese, per un corrispettivo pari a Euro 200.000, e Cyberoo Global UA LLC società di diritto ucraino, per un corrispettivo pari a Euro 5.000.la società rende noto che, sempre in data odierna, è stato sottoscritto il contratto preliminare per la cessione del ramo d’azienda dalla controllante Cyberoo Globl per un corrispettivo pari a Euro 1.200.000.Le due società Cyberoo Globl AL sh.p.k. e Cyberoo Globl UA LLC già fornivano servizi alla Società e le Acquisizioni consentiranno di integrare attività e risorse strategiche finora riconducibili alla capogruppo Cyberoo Globl S.p.A. nel perimetro della quotata,consolidando ulteriormente la strategia di trasparenza della Società in linea con le aspettative del mercato e rendendo i rapporti infragruppo residuali.Il Ramo D’Azienda comprende, tra l’altro, rapporti di lavoro, asset strumentali, contratti di fornitura IT in essere con altre società del Gruppo e l’avviamento. Nello specifico il ramo d’azienda acquisito include: 11 dipendenti; attività di sviluppo software e servizi gestiti (NOC, SOC e VNOC); contratti attivi di fornitura, sublocazione e locazione.Le attività oggetto di trasferimento e inerenti il Ramo D’Azienda comprendono lo sviluppo di soluzioni software proprietarie e di servizi avanzati di cybersecurity, tra cui: progettazione e ingegnerizzazione di software OSINT; servizi NOC (Network Operation Center), SOC (Security Operation Center) e VNOC (Virtual Network Operation Center) attivi 24/7, 365 giorni l’anno; gestione proattiva dell’infrastruttura tecnologica, supporto e monitoraggio continuo, anche in cloud.Prima dell’acquisizione del Ramo D’Azienda tali attività erano disciplinate attraverso un contratto quadro di fornitura tra Cyberoo Globl S.p.A. e Cyberoo S.p.A. del valore complessivo di circa Euro 2 milioni su base annua, e l’operazione consentirà l’internalizzazione di know-how, tecnologie e risorse chiave che saranno progressivamente integrate nei processi operativi di Cyberoo S.p.A.L’ingresso di queste attività direttamente nel perimetro della Società costituisce un rafforzamento e completamento diretto delle attività di Cyberoo in ambito di sicurezza informatica. Consentirà inoltre di fornire un ulteriore supporto alle attività di sviluppo e gestione continua di Cypeer Keera, servizio proprietario già operativo dal 2024 e oggi sempre più centrale per la strategia di crescita e posizionamento competitivo nel mercato della cybersecurity. Keera rappresenta infatti un asset distintivo e ad alto valore aggiunto, in grado di offrire un approccio proattivo nella difesa delle infrastrutture digitali aziendali.In data odierna, si legge in una nota, è stato inoltre depositato il progetto di fusione per incorporazione di MFD International S.r.l., società interamente controllata dalla Società, sempre in considerazione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2025.