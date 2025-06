Cyber Security, CY4GATE si aggiudica nuovi contratti da 2 milioni

CY4GATE

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, ha sottoscritto nuovi contratti di durata biennale e del valore complessivo di circa 2 milioni di euro con primari clienti Corporate italiani del settore Banking, per la fornitura di soluzioni tecnologiche antifrode avanzate dedicate alla protezione del perimetro digitale e alla resilienza cibernetica delle infrastrutture aziendali.I contratti prevedono l’adozione di tecnologie sviluppate internamente dal Gruppo e progettate per garantire una protezione proattiva contro minacce complesse e persistenti, in contesti organizzativi ad alta esposizione.Le forniture comprendono sia nuove licenze software che upsell su clienti esistenti.Questi nuovi accordi, spiega una nota, rafforzano il posizionamento di Cy4Gate come partner tecnologico di fiducia per il mercato corporate, confermando la capacità del Gruppo di offrire risposte efficaci alle crescenti esigenze di sicurezza digitale delle imprese, sempre più consapevoli della centralità della cyber resilience per garantire continuità operativa e tutela degli asset strategici., ha dichiarato: "La crescente consapevolezza del ruolo strategico della sicurezza digitale da parte del mondo corporate e nel settore bancario in particolare è un segnale chiaro: la cyber security non è più vista solo come una spesa, ma come una priorità strategica di investimento per garantire resilienza del business e continuità operativa.nei percorsi di evoluzione tecnologica e protezione dei propri asset più critici".