Perseverance viaggia verso Marte

(Teleborsa) - La missione, la 22esima lanciata dagli americani verso Marte, ha presodi giovedì 30 luglio daLa sonda con il, tenuto conto che al momento della finestra di lancio i due pianeti sono separati da 105 milioni di chiometri. La discesa del rover nell'area del cratere marziano Jezero, dove si ritiene ci sia stato un antico bacino di acqua risalente e tre miliardi e mezzo di anni fa, è prevista il 18 febbraio 2021.Perseverance, con a bordo, opererà almeno per un, corrispondente a 687 giorni terrestri. Pesante una tonnellata e equipaggiato con una serie di camere e sensori, il nuovo rover a stelle e strisce è un autentico esploratore, in grado di analizzare l'ambiente e rilevare tracce di composti chimici organici, ed è munito di radar per testare l'eventuale presenza di acqua e ghiaccio nel sottosuolo.Inoltre, sperimenterà un'apparecchiatura (Moxie) studiata per ricavare ossigeno dall'atmosfera marziana, in cui prevale in termini di concentrazione il CO2, con l'obiettivo di sviluppare la tecnologia che permetta di utilizzarlo anche come carburante. Il lander di Mars 2020 porterà in superficie il, ribattezzato Ingenuity, che diventerà ilestremamente rarefatta e avrà dalla sua la gravità ridotta a 1/3. Il piccolo elicottero, equiparabile a un drone, agirà in un raggio di un centinaio di metri intorno al rover.La missione Mars 2020 è, che sarà condotta insieme all’e dovrà permettere di trasferire sulla Terra i campioni di rocce marziane che saranno raccolti da Perserverance per rintracciare eventuali segni di vita microbica passata.