CIR, pesa l'effetto Covid sul I semestre

CIR

(Teleborsa) -chiude ilrisentendo pesantemente della crisi Covid ma con prospettive di miglioramento nel secondo semestre in assenza di una nuova ondata di contagi.Lo comunica il Gruppo in una nota diffusa dopo l'approvazione della semestrale chiusa con, il margine operativo lordo sceso da 140 a 103,8 milioni, mentre ilche nel primo semestre del 2019 era positivo per 757 milioni. In crescita la posizione finanziaria netta a 397,1 milioni contro i 295,7 milioni allo scorso 31 dicembre.Si tratta di risultati, secondo il Gruppo "e le relative conseguenze hanno avuto su tutte le attività del gruppo Cir", dai servizi socio-sanitari (Kos), alla produzione per auto (Sogefi) e la gestione degli investimenti finanziari .Quanto all'intero esercizio il Gruppo si aspetta un "ma, in assenza di una seconda ondata di Covid 19, in netto".