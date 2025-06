TMP Group, downgrade a Neutral da Websim con taglio stime

TMP Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research (Intermonte) ha abbassato aper azione (da 2,02 euro) ilsu, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, tagliando anche ilsul titolo a "" da "Outperform".Guardando ai risultati 2024, gli analisti indicano che i ricavi non-core sostengono la redditività, ma non la generazione di cassa, mentre l'Nella precedente nota Websim indicava il secondo semestre 2024 come possibile turning point per un ritorno alla crescita e il ripristino di una redditività organica sostenibile. Purtroppo,, che ha registrato ricavi netti in marginale progresso (+1,1%YoY, -21,2% vs. stime) ed un EBITDA negativo per 0,3 milioni di euro, in assenza di un significativo contribuito di ricavi non-core (come avvenuto nel primo semestre). A questo si somma una limitata visibilità sull’esercizio fiscale in corso, che porta a rivedere al ribasso le stime 2025-27."Riteniamo che, unita ad una più incisiva gestione dei costi potrebbe supportare una visione più costruttiva", si legge nella ricerca.