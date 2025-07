Marzocchi Pompe, ricavi in calo nel 1° semestre: pesano dazi Usa

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha registrato nel primo semestre 2025consolidati pari a, in calo del 15,6% rispetto ai 22 milioni del primo semestre 2024, ma in crescita del 3,1% rispetto al secondo semestre 2024. Ilha generato vendite per 16 milioni di euro (-13,2% a/a), mentre il comparto automotive ha totalizzato 2,6 milioni (-28,4% a/a), mostrando comunque un lieve recupero rispetto al semestre precedente., il mercato italiano ha guadagnato quota, passando dal 29% al 31,4%, mentre l’export si è ridotto al 68,6%, risentendo soprattutto della frenata del mercato USA causata dalle tensioni sui dazi.Laè peggiorata a 7,7 milioni di euro (5,8 milioni a fine 2024) a seguito deglistrategici avviati, tra cui il lancio delle nuove linee di assemblaggio e collaudo per le famiglie di pompe Elika 1P ed Elika 2, operative dallo scorso giugno presso lo stabilimento di Zola Predosa."La contrazione del mercato a livello globale, di cui abbiamo risentito già nel 2024, si è acuita a causa di ulteriori tensioni commerciali, generate soprattutto dai dazi USA; ciò non poteva non aver effetto anche sui ricavi di Marzocchi Pompe – ha commentato, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe –. In particolare, incide la recessione che grava sul settore automotive, che per la nostra azienda coincide purtroppo con il calo legato alla fase finale del ciclo di vita di alcune applicazioni finali; negli ultimi anni abbiamo acquisito nuove commesse che però si svilupperanno in un orizzonte di tempo più lungo. Continuiamo a ritenere, invece, solo temporanea la contrazione dei ricavi del core business, come dimostra il dato di confronto con il secondo semestre 2024 (+3,2%)".