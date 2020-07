Giappone, produzione industriale in recupero a giugno

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato delladovrebbe esserdopo il -8,9% registrato a maggio.Le previsioni per i due mesi successivi evidenziano il proseguimento di un trend positivo: quella ad un mese () un aumentoe quella a due mesi () una crescitaSu base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato ancora in contrazione pari a -17,7%.L'aumento della produzione a giugno è stato causato dalla forte crescita delle, che segnano un, mentre le scorte sono scese del 2,4%. La ratio delle scorte registra un calo di 7 punti percentuali.