Salute e sicurezza nell’autotrasporto, sottoscritto protocollo Mit-Inail

(Teleborsa) -dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti,e dal presidente dell’Istituto,, prevede una serie di attività congiunte diper migliorare la diffusione della cultura delladel settore.Con ilsottoscritto oggi da MIT e Inail, l’Albo nazionale deglie l’Istituto uniscono le forze per migliorare la diffusione dellain un settore che svolge un ruolo strategico per il Paese, come confermato anche durante la fase di lockdown.Partendo dalla consapevolezza che l’adozione delle migliori pratiche di carattere tecnico e organizzativo possa contribuire allo sviluppo dell’intero settore e alladella circolazione stradale e dell’ambiente, l’accordo prevede lo svolgimento di una serie di attività congiunte di informazione e formazione degli addetti dell’autotrasporto sui rischi connessi all’esercizio della professione, sulle migliori pratiche da attuare per lae della sicurezza degli operatori e sullada nuovo Coronavirus.Tra le iniziative che saranno realizzate rientra, in particolare, una campagna di comunicazione sui temi dellaI vari ambiti della collaborazione tra l’Inail e l’Albo nazionale degli Autotrasportatori saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, che coinvolgeranno di volta in volta anche altre amministrazioni, enti pubblici e parti sociali, le cui attività possano incidere positivamente sulle iniziative da intraprendere.