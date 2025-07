Autotrasporto: nessun legame tra emendamento approvato e Ponte Stretto

(Teleborsa) - In merito alle notizie circolate circa un presunto collegamento tra il recente emendamento al decreto-legge Infrastrutture e il progetto del Ponte sullo Stretto,Lo chiarisce ilpresentato dal Governo su impulso del ministro dell’Interno e approvato dalle competenti Commissioni parlamentari, ha esclusivamente lo scopo di riallineare la disciplina dei requisiti per l’esercizio della professione di autotrasportatore alla normativa antimafia vigente.L’intervento normativoIn ogni caso il Prefetto, se sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa, può intervenire con il potere di interdittiva .La modifica, pertanto, non comporta alcuna riduzione del livello di prevenzione amministrativa antimafia, ma assicura coerenza e attualità nella verifica dei requisiti di onorabilità